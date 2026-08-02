Cesenatico, turisti truffati dal "residence fantasma": vacanze rovinate per 90 famiglie
Le autorità hanno consigliato agli sfortunati vacanzieri di rivolgersi alla polizia postale in quanto le prenotazioni erano state effettuate online
Cesenatico © ufficio-stampa
Avevano prenotato le proprie vacanze estive a Cesenatico, in Emilia Romagna, come migliaia di italiani e non fanno ogni anno durante il periodo estivo. Per l'occasione avevano deciso di pernottare in due residence, il Residence Angelini e il Residence da Andrea. Ed è proprio così che 90 famiglie di turisti italiani e stranieri sono stati truffate. Al loro arrivo infatti, tra via Giovanni Pascoli e viale Leonardo da Vinci, i malcapitati non hanno trovato le strutture ricettive. Al loro posto, al civico 2A, c'era infatti una compagnia assicurativa, la Graziani-Romani Assicurazioni. Sul posto sono intervenute le fiamme gialle, i carabinieri, la polizia di Stato e la polizia locale. Agli sfortunati viaggiatori è stato consigliato di rivolgersi alla polizia postale in quanto le prenotazioni erano state effettuate online, anche attraverso piattaforme apparentemente affidabili.
I residence fantasma
Complice la loro presenza su piattaforme di prenotazione apparentemente affidabili, i turisti hanno riservato il loro alloggio a partire dal 1° senza farsi troppe domande. Sito al quinto piano dell'immobile in via Giovanni Pascoli, in realtà l'abitazione spacciata per residence è una casa privata che è stata pubblicata online come residence in affitto. I truffatori hanno infatti utilizzato le fotografie pubblicate dagli inserzionisti immobiliari al fine di truffare i malcapitati. Vacanze rovinate, quindi, per 90 famiglie di italiani e di turisti stranieri.
Truffa online di grosse proporzioni
Gli sfortunati vacanzieri sono stati vittime di una truffa online di grosse proporzioni che vedrebbe sul banco dei colpevoli un tale Andrea Angelini, nome che potrebbe anche essere di fantasia e da cui è stata tratta ispirazione per la denominazione delle due strutture: il Residence Angelini e il Residence da Andrea. Il presunto truffatore, con l'avvicinarsi dell'arrivo dei turisti, ha inoltre dirottato il numero di telefono di uno dei due residence su quello di un hotel a Cattolica. Il titolare di quest'ultimo, del tutto estraneo alla vicenda, non capiva infatti perché decine di persone lo stessero chiamando per delle prenotazioni a Cesenatico.
Il consiglio delle autorità: "Rivolgersi alla polizia postale"
Sul posto sono intervenuti gli uomini della guardia di finanza, i carabinieri, la polizia di Stato e la polizia locale. Agli sfortunati viaggiatori è stato consigliato di rivolgersi alla polizia postale in quanto le prenotazioni erano state tutte effettuate online.