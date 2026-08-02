Cesenatico, turisti truffati dal "residence fantasma": vacanze rovinate per 90 famiglie

Avevano prenotato le proprie vacanze estive a Cesenatico, in Emilia Romagna, come migliaia di italiani e non fanno ogni anno durante il periodo estivo. Per l'occasione avevano deciso di pernottare in due residence, il Residence Angelini e il Residence da Andrea. Ed è proprio così che 90 famiglie di turisti italiani e stranieri sono stati truffate. Al loro arrivo infatti, tra via Giovanni Pascoli e viale Leonardo da Vinci, i malcapitati non hanno trovato le strutture ricettive. Al loro posto, al civico 2A, c'era infatti una compagnia assicurativa, la Graziani-Romani Assicurazioni. Sul posto sono intervenute le fiamme gialle, i carabinieri, la polizia di Stato e la polizia locale. Agli sfortunati viaggiatori è stato consigliato di rivolgersi alla polizia postale in quanto le prenotazioni erano state effettuate online, anche attraverso piattaforme apparentemente affidabili.