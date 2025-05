Report: 72 ciclisti morti dall'inizio anno sulle strade italiane, 11 le vittime in monopattino

Dodici i decessi a gennaio, 15 a febbraio, 14 a marzo, 19 ad aprile, 12 finora a maggio. Nel primo quadrimestre i morti sono stati 60, a fronte dei 54 del 2024, con un incremento del 11%, e la tendenza è in aumento anche a maggio. Per quanto riguarda le Regioni, in testa c'è la Lombardia con 16 morti (tre nell'ultima settimana), poi l'Emilia-Romagna con 12 e il Veneto con 8.