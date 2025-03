Napoli, ciclista investito da ambulanza: morto dopo 4 giorni di agonia

Un ciclista 46enne, travolto da un'ambulanza adibita al servizio dialisi a Napoli, è morto dopo quattro giorni di agonia. L'uomo stava percorrendo la corsia riservata quando è stato travolto dal mezzo che viaggiava nella stessa direzione. Le condizioni del 46enne, portato all'ospedale del Mare in prognosi riservata, erano apparse subito gravissime. Sul posto era intervenuta l'Infortunistica Stradale della Polizia Locale per sequestrare la bici a pedalata assistita e l'ambulanza e per sottoporre ad accertamenti urgenti il conducente al fine di verificarne l'eventuale stato di alterazione.