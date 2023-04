Renato Caimi, morto a 97 anni l'inventore della "schiscetta" portavivande

L'idea sarebbe venuta a Renato il giorno in cui assistette a un curioso incidente avvenuto su un tram, con un operaio che aveva rovesciato il pranzo a causa di una brusca frenata. Da lì il pensiero dell'imprenditore di fabbricare qualcosa che potesse facilitare la vita dei lavoratori. E così ecco la "schiscetta", termine che si è diffuso rapidamente anche al di fuori dei territori milanesi anche se deriva dal dialetto meneghino: "schiscià" significa infatti "schiacciare" con il coperchio.

L'azienda di famiglia

Ma l'azienda di famiglia non si è fermata alla sola "schiscetta". Negli anni infatti l'innovazione ha accompagnato l'evoluzione dell'impresa che si è rivolta sia al mercato degli accessori e dei complementi d'arredo per la casa e la comunità, sia al settore dell'arredamento. La Caimi Brevetti è presente nei musei di design internazionali, ha ricevuto decine di riconoscimenti e premi in tutto il mondo, tra i quali tre German Design Awards e tre Compassi d'Oro.