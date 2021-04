Regioni a governo: se dati migliorano valutare riaperture dal 20 aprile

Ansa

"Fornire prospettive a quei settori chiusi valutando aperture subito dopo il 20 aprile, nel caso di un miglioramento dei dati epidemiologici, per poi permettere da maggio la ripartenza di attività in stand-by da troppo tempo come le palestre". E' la sintesi della posizione delle Regioni che giovedì incontreranno il premier Draghi in cui si discuteranno eventuali riaperture legate all'andamento dei contagi da Covid.