Covid, 10.680 nuovi casi su 102.795 tamponi e altri 296 decessi

Nelle ultime 24 ore l'Italia ha registrato 10.680 nuovi casi di coronavirus a fronte di 102.795 tamponi (domenica erano stati 18.025 su 250.933 test). Lo riporta il ministero della Salute, secondo cui i decessi sono stati 296 (ieri 326). I guariti e dimessi sono stati 9.323. Sono in aumento gli ingressi in ospedale (+353) e quelli in terapia intensiva (+34). Il tasso di positività si attesta al 10,4%, in rialzo rispetto al 7,2% del giorno precedente.

Domenica i test molecolari e antigenici erano stati 250.933, oltre 148mila in meno rispetto al giorno di Pasqua. Sono 3.737 i pazienti ricoverati in

terapia intensiva per Covid in Italia, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 192 (contro i 195 di domenica). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.785 persone.

Vaccini - Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 145.054 prime dosi e 46.790 seconde dosi. La popolazione vaccinata rappresenta il 5,7% del totale, mentre gli over 80 immunizzati sono l'85,33%. A questo ritmo, il 10% della popolazione risulterà vaccinato tra due mesi (il 4 giugno) e tutti gli over 80 tra 14 giorni (il 19 aprile).