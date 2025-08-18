Reggio Emilia, sfascia l'auto di un collega in videochiamata: denunciato un 32enne

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo aveva ricevuto in uso il veicolo del collega, impegnandosi a pagare la revisione periodica. Una promessa però non mantenuta, tanto che è stato multato durante un posto di blocco; sanzione poi notificata al proprietario che ha sollecitato il 32enne a regolarizzare le posizioni. Ma quest'ultimo, indispettito dai continui richiami, in un momento di rabbia ha videochiamato il collega, sfasciando in tempo reale parabrezza, lunotto e finestrini con un martello. Rifiutandosi, inoltre, di restituire l'auto e i soldi consegnati da un familiare dello stesso proprietario per pagare la revisione.