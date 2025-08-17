Reggio Emilia, minaccia una vicina con una motosega: denunciato 26enne

Dopo aver tagliato una gomma della sua auto con una motosega, l'ha minacciata con l'attrezzo: è successo a Ferragosto a Reggio Emilia, dove è intervenuta la polizia e ha denunciato un 26enne italiano, pluripregiudicato. A chiedere aiuto è stata la donna vittima delle minacce. La lite era scoppiata per motivi di vicinato. Il giovane è stato portato in Questura e dovrà rispondere di minaccia e danneggiamento aggravato. La motosega è stata sequestrata.