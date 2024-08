Bolzano, boscaiolo trovato semi decapitato: una sfida social con la motosega finita male?

Prosegue a pieno regime l'inchiesta della procura di Bolzano sulla misteriosa morte di Aaron Engl, boscaiolo di 24 anni, trovato il 18 agosto semi decapitato su un prato sopra Terento, in val Pusteria. Per il momento, almeno ufficialmente, gli inquirenti indagano a 360 gradi, non escludendo nessuna pista, dall'incidente al delitto. Secondo una voce di paese, tutta da verificare, Aaron effettuava prove di abilità con la motosega, come per esempio aprire una bottiglia di birra con il suo amato attrezzo di lavoro oppure fare sculture di legno. Video di imprese simili, chiamate challenge, si trovano sui social media, ma gli inquirenti sembrano dare poco credito all'ipotesi dell'incidente durante una tale sfida, anche perché lascerebbe troppi interrogativi (il sangue sulla macchina e l'inevitabile chiamata al 112 di un testimone).