Postino rimproverato per "stakanovismo": "Devi lavorare meno"

Troppo scrupolo, troppa dedizione. Un portalettere di Reggio Emilia è finito nel mirino dell’ufficio Risorse umane di Poste Italiane per essersi trattenuto sul posto di lavoro oltre l’orario previsto, accumulando oltre 15 ore di straordinario non autorizzato nei mesi di aprile e maggio. Lunedì scorso, al dipendente è stata notificata una lettera di contestazione disciplinare, in cui si parla di comportamento "in contrasto con il contratto nazionale", che impone l’autorizzazione preventiva per ogni ora extra. Un provvedimento che ha subito acceso le polemiche.