Sanremo, vigile in mutande assolto, le motivazioni: "Timbrare in slip non è un reato, errori nell'indagine"

Nel gennaio scorso, Alberto Muraglia, il vigile di Sanremo immortalato in mutande mentre timbrava il cartellino per poi tornare a casa e finito sotto inchiesta nell'indagine della Gdf sui furbetti del cartellino, era stato assolto con rito abbreviato. Ora sono state rese note le motivazioni. Il giudice ritiene per quel che riguarda l'oramai ex vigile che "la timbratura in abiti succinti non costituisce neppure un indizio di illiceità penale e ha una sua spiegazione logica".