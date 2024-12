Reggio Calabria, stuprate dal branco: in famiglia dicevano di non denunciare

Questo è solo l’ennesimo capitolo di una storia iniziata oltre un anno fa, quando gli investigatori impegnati a seguire una pista di ’ndrangheta, ascoltano alcuni degli indagati organizzare gli stupri via chat. Scattano i primi arresti, le ragazze iniziano a fare delle parziali ammissioni, raccontano qualcosa del loro incubo. Ma per una di loro ne inizia un altro, tutto domestico. I familiari non solo non la sostengono, ma fanno di tutto per farla ritrattare. "Devi stare muta", le ordinavano la sorella, il fratello e i rispettivi compagni, accusandola di aver "rovinato" tutti quanti, "mettendo nei guai" quei ragazzi. "Ma perché non ti ammazzi?", le dicevano, urlandole contro "sei una pazza".