Reggio Calabria, sequestrata una piantagione di marijuana: 1.800 arbusti

Circa 1.800 piante di marijuana, in fase di crescita, sono state sequestrate a Rosalì, nella periferia nord di Reggio Calabria, dai carabinieri della stazione di Catona e del gruppo Forestali di Reggio, che hanno arrestato due persone per furto di energia elettrica e le hanno denunciate in stato di libertà per coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. La scoperta è avvenuta durante un'operazione dei militari impegnati in un'attività finalizzata alla repressione degli allacci abusivi alla rete elettrica: in questa occasione hanno infatti scoperto un capannone agricolo alimentato illegalmente e nella struttura hanno rinvenuto una vasta coltivazione di marijuana.