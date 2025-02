Roma, 25enne muore per overdose: il compagno arrestato per detenzione

Una ragazza di 25 anni è stata trovata morta giovedì mattina a Roma. L'allarme è scattato all'alba. A chiamare i soccorsi è stato il compagno 35enne, che ha riferito di essersi svegliato e di aver trovato la compagna prima di sensi. Inutili per la ragazza i soccorsi. Sul posto la polizia che ha avviato indagini: si ipotizza la morte per overdose. A quanto ricostruito, la coppia prima di andare a dormire aveva fatto uso di droga. In casa sono state trovate diverse dosi di metadone. Il 35enne è stato arrestato per detenzione di stupefacenti.