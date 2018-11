Fingere di essere single e avere due residenze con il proprio partner, scorporare un figlio lavoratore dal nucleo familiare di appartenenza, intestare la propria abitazione a un genitore: sono tutti i trucchetti che circolano già in rete per ridurre l’Isee, l’indicatore della situazione economica equivalente, e poter beneficiare del reddito di cittadinanza.



Come si dice: fatta la legge, trovato l’inganno. Online è già pieno di suggerimenti per sembrare meno "ricchi" e sperare di ottenere il sussidio voluto dal M5s. E poi c’è il vecchio trucco, quello del lavoro in nero: “780 euro sono un aiuto, ma non ci si vive”, confessano alcune persone ai microfoni di Stasera Italia.