Manovra, Siri: il reddito di cittadinanza cambi, così crea fratture

"Non c'è un problema" nel governo sul reddito di cittadinanza, "ma la cornice della misura va ancora definita". Lo ha detto il sottosegretario Armando Siri (Lega), aggiungendo: "Non vedo perché non dovrebbe esserci la disponibilità del M5s a creare un provvedimento che sia il più possibile condiviso e che non crei fratture nel Paese. E' evidente che sul reddito di cittadinanza, così come viene presentato, c'è una frattura tra Nord e Sud".