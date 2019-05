Reddito di cittadinanza, ecco come gli italiani usano la card

Dal cibo e dai medicinali fino agli acquisti a cui hanno sempre dovuto rinunciare. Ecco come gli italiani stanno spendendo i soldi del reddito di cittadinanza. E se da una parte i CAF lanciano l’allarme della ‘fuga dal reddito’ – già in 130mila hanno chiesto la disdetta per gli importi troppo bassi, sono in molti coloro che stanno beneficiando delle cifre caricate sulla “card gialla”.



Al primo posto tra le spese dei beneficiari del sussidio grillino tra le spese c’è quella per la casa, in particolare per l’affitto. Seguono a ruota l’acquisto di occhiali e, al terzo posto, le cure dentistiche. Ma oltre a queste c’è anche chi si toglie lo sfizio e compra alimenti che prima non riusciva a permettersi, come pesce e carne rossa.