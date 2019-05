"Ridurre le tasse è l'unico modo per far ripartire il Paese: il reddito di cittadinanza non fa ripartire l'Italia". Lo ha affermato il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, duratne la conferenza stampa con il premier ungherese Viktor Orban. Salvini è poi tornato sulla questione flat tax: "Qualcuno dice che può aspettare, ma è l'unico modo per tornare a crescere non dello zero virgola ma dell'uno virgola, del due virgola".

Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in Ungheria per incontrare il premier Viktor Orban, ha visitato il muro anti-migranti voluto dal governo di Budapest al confine con la Serbia. "La visita - ha detto il leader leghista - è stata interessantissima ai confini. Mi complimento per come in poco tempo, in modo rapido e incisivo, l'Ungheria abbia presidiato 600 km di confini, chiudendoli. L'Italia ha una posizione identica: confidiamo che la nuova Europa dal 27 maggio proteggerà le sue frontiere esterne, perché il problema non è redistribuire i migranti ma evitare che ne arrivino".

"Qualcuno - ha proseguito il vicepremier - dice che la flat tax può aspettare: mi auguro che il governo italiano, per la parte non legista, rallenti" la soluzione di "quella che è un'emergenza nazionale". Salvini ha proseguito sottolineando che "c'è da imparare dal sistema fiscale ungherese che sta facendo correre l'Ungheria. Chi dice che può essere rimandato non sa cosa sta succedendo nel mondo".



Il leader leghista ha quindi spiegato che "per noi la flat tax si può fare anche domani: abbiamo tanti progetti, e ridurre le tasse e' l'unico modo per far ripartire il Paese. Puoi mettere una toppa col reddito di cittadinanza per aiutare chi non ce la fa, ma il Paese lo fai ripartire dando lavoro altrimenti la vedo difficile".