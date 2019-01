Reddito di cittadinanza anche ai rom? "Stiamo bene così, non ci serve"

Il reddito di cittadinanza sta per arrivare. Uno dei temi polemici di questi giorni è stato il fatto che il provvedimento potrà andare anche ai cittadini italiani rom che ne avrebbero diritto. Ma cosa ne pensa la comunità rom del sussidio mensile? “Mattino Cinque” è andato a chiederlo nel campo rom di Castel Romano, che con i suoi 1200 abitanti è uno dei più grandi, non solo della capitale, ma di tutta Italia. La risposta degli intervistati però è stata univoca: “Non lo chiediamo e non lo vogliamo, continuiamo a vivere di elemosina come abbiamo sempre fatto”. Anche perché per accedere al provvedimento del governo gialloverde bisognerebbe cercare una casa in affitto: “E chi la dovrebbe pagare? Noi? No grazie”.