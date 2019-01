Tecnici: su reddito cittadinanza a stranieri dubbi costituzionalità

Requisiti "di molto superiori ai 5 anni di residenza" per le prestazioni sociali per gli stranieri sono già stati bocciati dalla Corte costituzionale. E' quanto osservano i tecnici di Camera e Senato nel dossier che analizza il Decretone su reddito di cittadinanza e pensioni, sottolineando come 5 anni siano il tempo necessario per lo status di soggiornante di lungo periodo.