Recovery Plan, Conte: "Progetto chiaro e coraggioso per uscire dalla crisi"

Nella premessa della bozza del Recovery Plan , Giuseppe Conte ha scritto che "occorre un progetto chiaro, condiviso e coraggioso per il futuro del Paese". Secondo il premier, "dietro al ritardo italiano ci sono problemi strutturali noti ma mai affrontati con sufficiente determinazione. Questo è il momento di farlo". Il Recovery Plan , ha concluso, servirà per "uscire da questa crisi e portare l'Italia sulla frontiera dello sviluppo europeo".

"Per l'Italia in particolare, oltre a recuperare il terreno perduto con la crisi pandemica, si tratta di voltare pagina rispetto al passato. Non possiamo permetterci di ritornare allo status quo precedente a questa crisi. L'Italia da oltre 20 anni fatica a tenere il passo delle altre economie avanzate. Il nostro Paese da tempo sconta tassi di crescita del prodotto e della produttività significativamente inferiori a quelli delle altre maggiori economie avanzate e insufficienti per garantire un miglioramento significativo del benessere dei suoi cittadini", ha aggiunto il premier nella bozza.

"Vogliamo un Paese moderno, innovativo dotato di una pubblica amministrazione efficiente e moderna, in cui possano operare imprese innovative e sempre più competitive, un Paese con infrastrutture sicure, tecnologicamente all'avanguardia, che sfruttino tutte le potenzialità offerte dalla rivoluzione digitale", ha precisato il capo del governo.