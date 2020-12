Recovery Fund, Renzi: "No a inutili task force" | "Conte ha i ministri migliori? E' una barzelletta"

"Penso che la maggioranza debba fare una riflessione seria su cosa fare e su come farlo. A luglio ho chiesto pubblicamente a Conte, in Aula, di avere un dibattito parlamentare su questo tema, anche utilizzando agosto se necessario", dichiara l'ex premier in un'intervista a La Repubblica.

"No a modi sprezzanti e a centinaia di consulenti" - "Del merito non sappiamo niente - prosegue Renzi - e sul metodo siamo contrari. Questo modo di fare non è solo sprezzante: è sbagliato. Noi siamo contrari a sovrastrutture di centinaia di consulenti che stanno al Recovery Fund come i navigator stanno al reddito di cittadinanza. Il futuro dell'Italia dei prossimi vent'anni non lo scrivono Conte e Casalino nottetempo in uno stanzino di Palazzo Chigi". Quindi in Consiglio dei ministri Bellanova e Bonetti voteranno contro la proposta di governance avanzata da Conte? "Spero che il premier si fermi prima di mettere ai voti una scelta non condivisa".

"Spero in Conte politico e non populista" - "Non divido i politici tra accentratori o decentratori - sottolinea ancora Matteo Renzi - ma tra capaci e incapaci. Un premier che accentra ma raggiunge il traguardo va bene. Oggi i populisti guardano i sondaggi e gli indici di simpatia, i politici guardano il Pil e gli indici di disoccupazione. Spero che Conte voglia caratterizzarsi come politico e non come populista".

"La barzelletta dei ministri migliori al mondo" - Conte dice che ha i ministri migliori al mondo, Zingaretti lo invita a non tirare a campare. Chi ha ragione? Per il leader di Italia Viva non ci sono dubbi: Zingaretti. "Sostenere che questo governo ha i ministri migliori al mondo è una barzelletta che non fa ridere. Sono andato a Palazzo Chigi a dirgli in faccia che sarebbe stato un bene innanzitutto per lui irrobustire la squadra. Nel faccia a faccia si è detto d'accordo. Poi però ha rilasciato un'intervista - successivamente smentita - in cui ironizzava sul rimpasto. Non siamo alla caccia delle poltrone e non chiederemo nessun rimpasto. Se ha davvero i ministri migliori del mondo, però, ci risparmi le task force dei tecnici a gestire i soldi europei. Se quelli sono i migliori del mondo, faccia spendere a loro i soldi. Per me il rimpasto non esiste più. Partita chiusa".