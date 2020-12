Renzi: se la riforma del Mes non passa, Conte si dovrebbe dimettere

Secondo Matteo Renzi il voto parlamentare sul Salva-Stati non riserverà sorprese, ma in caso contrario, "è naturale che Conte si dovrebbe dimettere". Quello del rimpasto per il leader di Italia Viva è invece un "tema chiuso" dopo l'aver "sentito il premier dire, nel giorno in cui abbiamo avuto mille morti, che lui dispone dei migliori ministri. Io ne prendo atto". Quanto alla durata del governo fino al 2023, "se questa è la squadra non ci giurerei".