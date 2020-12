Recovery Fund, tensione al vertice a Palazzo Chigi: Italia Viva non è d'accordo sulla cabina di regia

Ansa

E' stato un vertice teso quello concluso a Palazzo Chigi tra i partiti del governo, riuniti per discutere del Recovery Fund prima del Cdm di lunedì. Nel corso della riunione Italia Viva, che da giorni critica la decisione di Conte di voler assumere una cabina di regia formata da un gruppo di manager per gestire l'uso dei prestiti europei, ha ribadito la sua posizione. Della governance si parlerà al Consiglio dei ministri che si preannuncia in salita.