Rc Auto unica: la proposta del Governo porterebbe un aumento (al nord) fino al 40%

Il Governo giallo-verde starebbe pensando di creare una tariffa Rc Auto unica per tutta Italia, da nord a sud, per eliminare le differenze del costo delle polizze assicurative. Come mostra il servizio mandato in onda a "Stasera Italia", questa norma potrebbe danneggiare maggiormente il settentrione, dove i cittadini potrebbero subire degli aumenti fino al 35/40%: le differenze sono dovute principalmente dai numerosi incidenti e dalle frodi assicurative registrate nel Sud Italia. Se la proposta dovesse andare a buon fine, nella provincia di Napoli, ad esempio, si arriverebbe a un risparmio del 65%.