RC auto a tariffa unica su tutto il territorio nazionale, sì o no?

Tre anni fa Luigi Di Maio con un video postato sui social metteva in evidenza la differenza di prezzo tra una polizza assicurativa per un'automobile stipulata nelle province di Napoli e Caserta contro una stipulata invece al nord. La differenza è evidente: al sud in generale le compagnie fanno pagare – a causa del maggior numero di incidenti e di frodi assicurative – un prezzo estremamente più elevato. Ecco perché nel decreto semplificazione il governo ha proposto la tariffa unica sulla RC Auto.



Un'iniziativa che permetterebbe a un cittadino napoletano, come esempio per il sud, di risparmiare oltre il 60%, ma che costringerebbe un bolzanino, che prendiamo come metro di paragone per il nord, a sborsare il 40% in più. Per Renato Mannheimer, sociologo e sondaggista ospite a Mattino Cinque, non si tratta di un dibattito politico, ma DI un dato statistico: "Mettere la RC unica vuol dire infilare la politica in dati oggettivi”.