Ratzinger, Papa Francesco: "Grande maestro, aiuti a scoprire la gioia della fede"

Di Ratzinger , Francesco ha quindi ricordato il "pensiero acuto e garbato" che "non è stato autoreferenziale, ma ecclesiale , perché ha sempre voluto accompagnarci all'incontro con Gesù. Ci aiuti ora a riscoprire in Cristo la gioia di credere e la speranza di vivere".

"Gesù, il Crocifisso risorto, il Vivente e il Signore, è stata la meta a cui Papa Benedetto ci ha condotto, prendendoci per mano. Ci aiuti a riscoprire in Cristo la gioia di credere e la speranza di vivere", ha aggiunto Papa Francesco nel corso dell'udienza generale nell'Aula Paolo VI, interrotto più volte dagli applausi dei fedeli presenti.

Intanto prosegue il terzo e ultimo giorno di omaggio a Benedetto XVI nella basilica vaticana. I fedeli sono in fila ma non con i numeri degli scorsi giorni. Le code sono soprattutto ai controlli dei metal detector poi all'interno della piazza e fino all'ingresso della basilica i fedeli scorrono. E' verosimile che il flusso aumenterà nel corso della giornata considerato che sarà per i pellegrini l'ultima opportunità di rendere omaggio al Papa Emerito, prima dei funerali di giovedì.