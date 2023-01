Morte Ratzinger, da Mattarella a teste coronate: ecco chi ci sarà ai funerali del papa emerito

Dal Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella e quello tedesco Frank-Walter Steinmeier, che guideranno le due delegazioni ufficiali, passando per diverse case reali e ministri e rappresentanti istituzionali di molti Paesi.

Il mondo sarà rappresentato ad altissimi livelli ai funerali di Benedetto XVI. Per l'Italia è attesa anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Per la Cei ci saranno il card. Matteo Zuppi e mons. Giuseppe Baturi. Ci saranno anche alcune migliaia di concelebranti: 3.700 sacerdoti oltre ai cardinali e ai vescovi. In piazza anche i rappresentanti delle altre Chiese cristiane, compreso il Patriarcato di Mosca, e anche leader delle altre fedi, dai musulmani agli ebrei.