Rientrata in Italia la bimba rapita dal padre siriano Ansa 1 di 4 Ansa 2 di 4 Ansa 3 di 4 Ansa 4 di 4 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

In una saletta dell'aeroporto di Malpensa, Alice ha rivisto la sua bimba. Appena gliel'hanno portata si è inginocchiata a suoi piedi, emozionata. La piccola purtroppo non ha riconosciuto subito la mamma. Cinque anni su sette senza vederla sono tanti, tantissimi. Sono stati i nonni paterni che l'hanno accompagnata in Italia a spiegarle in arabo chi era quella persona che aveva davanti in lacrime. Poi la piccola si è sciolta e ha abbozzato un bel sorriso alla madre.



Gli agenti, intanto, in un ufficio della polizia di frontiera hanno espletato tutte le formalità per consentire alla bimba e alla sua mamma di tornare a casa per poter rimanere finalmente da sole e cercare di recuperare questi cinque anni di separazione forzata.