Fu rapita cinque anni fa dal padre siriano, bimba è tornata in Italia

Rapita 5 anni fa in Brianza e portata ad Aleppo, dal padre siriano , è stata finalmente ritrovata. La piccola, che sta per compiere 7 anni, è giunta nel tardo pomeriggio all'aeroporto di Milano Malpensa dove ha riabbracciato la madre, Alice Rossini . Il volo che l'ha riportata in Italia, fa sapere la Farnesina, è partito da Istanbul. Proprio in Turchia era stato arrestato il padre, estradato alcune settimane fa in Italia.

Alfano: collaborazione Italia-Turchia - Il rientro in Italia della bimba rapita dal padre siriano cinque anni fa, "è stato possibile grazie all'eccellente collaborazione con la Turchia: le autorità turche, infatti, consapevoli della valenza umanitaria della vicenda, hanno facilitato l'arrivo dalla Siria e il transito in Turchia della piccola H.E.", ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano. "Grazie, dunque, di cuore - ha concluso - alle autorità turche e a tutte le strutture dello Stato italiano, che hanno reso possibile questo abbraccio".



Il 21 novembre Mohamed Kharat, padre della bambina, siriano di 40 anni, era stato arrestato e consegnato all'Interpol in Turchia, da dove tre mesi dopo è stato espulso e inviato in Grecia, ultimo paese dove era stato identificato. Dalla Grecia, in esecuzione di un mandato di cattura europeo, l'uomo è stato estradato in Italia. Dal 12 febbraio è detenuto nel carcere di Rebibbia.