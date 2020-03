Rapina a Napoli, il complice del 15enne ucciso dal carabiniere in borghese: "Ci servivano i soldi per andare a ballare"

"Ci servivano i soldi per entrare in discoteca. Abbiamo notato una macchina bella, l'abbiamo seguita, poi il mio complice è sceso dallo scooter che guidavo e si è avvicinato al militare". Emergono nuovi dettagli sulla tentata rapina avvenuta nel centro di Napoli nella notte tra il 29 e il 1 marzo che ha portato alla morte di un 15enne colpito da un carabiniere in borghese. Interrogato dal pm Francesco Cerullo, il complice 17enne del ragazzo ucciso, secondo quanto riportato da Il Mattino, avrebbe giustificato il tentativo di rapina ai danni del militare, ora indagato per omicidio volontario, con la necessità di reperire denaro per andare a ballare.