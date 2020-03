Quindicenne ucciso a Napoli, i familiari devastano il Pronto soccorso

La rabbia dei familiari è scattata alla notizia che per Ugo Russo, il 15enne morto dopo aver tentato di rapinare un carabiniere, non c'era più niente da fare. Il giovane è morto per le ferite dovute agli spari dello stesso militare, che ha reagito per difendersi. All'ospedale Pellegrini di Napoli i medici hanno tentato di salvarlo. ma quando hanno detto che Ugo era morto, i familiari hanno devastato il Pronto soccorso dove il giovane era stato portato.

Pronto soccorso fuori servizio per ore - A distruggere arredi e attrezzature, oltre ai familiari, sono stati anche gli amici del ragazzo, che hanno così reso inutilizzabile per ore, scrive il "Corriere della Sera", il reparto di urgenza del nosocomio. Sconcertato il manager dell'Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, che ha espresso la sua "solidarietà a tutti i nostri dipendenti, ancora una volta vittima di insulti e minacce, e che ancora una volta hanno continuato, nonostante tutto, a prestare assistenza ai pazienti". Verdoliva ha aggiunto di essere stato costretto a chiudere il Pronto soccorso per i danni causati e per l'assenza di condizioni igienico-sanitarie adeguate dopo i fatti accaduti. Il Pronto soccorso riapre nella serata di domenica, dopo gli interventi per riparare i danni e ripristinare l'operatività del reparto.

Spari contro una caserma - Anche le baby gang dei Quartieri Spagnoli di Napoli, dove il 15enne viveva, hanno reagito con violenza alla notizia della morte. Nelle vicinanze della caserma Pastrengo, sede del comando provinciale dei carabinieri, è arrivato uno scooter con due persone a bordo, che hanno esploso quattro colpi di pistola ad altezza d'uomo per poi dileguarsi. Secondo gli inquirenti, potrebbe essere stato un modo per colpire l'Arma, dal momento che un carabiniere ha ucciso il giovane, ma anche un avvertimento al 17enne fermato, che era con Ugo al momento della rapina, perché non dia particolari agli investigatori.