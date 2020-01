Nola, accoltellarono un 14enne per futili motivi: arrestata per tentato omicidio una baby gang

I carabinieri di Nola hanno sgominato una baby gang che si è resa protagonista di un tentato omicidio ai danni di un 14enne. Tre minorenni sono finiti in carcere per avere accoltellato l'8 dicembre un ragazzino per futili motivi. Ci sono volute alcune settimane di indagini per risalire alle identità dei 15 componenti del gruppo e scoprire chi erano gli autori materiali dell'aggressione.