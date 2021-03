Raoul Casadei, il figlio Mirko: "Aveva 83 anni e non era stato chiamato per il vaccino"

"Aveva 83 anni e non era stato chiamato ancora per il vaccino". A parlare a "Live - Non è la d'Urso" è Mirko il figlio di Raoul Casadei, il re del liscio morto dopo aver contratto il coronavirus. "Noi della famiglia Casadei abitiamo tutti insieme - racconta Mirko - siamo 14 persone. Tutti si sono ammalati di Covid, tranne io. Purtroppo i miei genitori, i più anziani, sono quelli che hanno sofferto di più insieme a mia sorella Mirna".

Mirko spiega che sembrava che andasse tutto "relativamente bene". Poi il padre "si è aggravato" in pochi giorni ed "è stato ricoverato. Purtroppo non ce l'ha fatta", conclude il figlio del re del liscio.