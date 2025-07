Trovata impiccata in bagno, il compagno non risponde al gip | Sospetti sulle tre lavatrici notturne

Si è avvalso della facoltà di non rispondere, davanti al gip, Daniele Re (34 anni), arrestato mercoledì 16 luglio con l'accusa di omicidio aggravato per la morte della compagna Ramona Rinaldi (39 anni), trovata impiccata nella casa della coppia a Veniano, in provincia di Como, all'alba dello scorso 21 febbraio. L'uomo - che si trova in carcere milanese di San Vittore - ha tuttavia rilasciato spontanee dichiarazioni, sul cui contenuto non filtrano dettagli. Già in passato, interrogato in Procura a Como, si era dichiarato estraneo a tutte le contestazioni.