Ragazze travolte e uccise nel Lecchese, l'amica sopravvissuta: "Vivrò per voi, sarete sempre nel mio cuore" | Illesa perché camminava dietro e stava usando il telefonino

"Tanti sorrisi e momenti felici...purtroppo non abbastanza. Vi voglio bene. Sarete sempre nel mio cuore. Vivrò per voi". Con queste parole, affidate a una storia sul suo profilo Instagram accompagnata da uno scatto che le ritraeva tutte e tre insieme, Chiara Consonni ha voluto ricordare Giorgia Cagliani e Milena Marangon, le due amiche 21enni travolte da un furgone e uccise sabato sera a Brivio (Lecco). La giovane è miracolosamente sopravvissuta all'incidente perché - ha spiegato la madre al Corriere della Sera - stava camminando qualche metro dietro le due amiche ed era occupata a disattivare il navigatore dal telefonino.