Ragazze investite e uccise a Roma, il pm: condannate Genovese a 5 anni

Tanti fiori, bigliettini, fotografie, cuori di carta e uno striscione con su scritto "Gaia e Camilla sempre con noi". A due giorni dall'incidente che ha stroncato la vita delle due sedicenni, Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, a Corso Francia, a Roma, non si ferma la processione di persone con pensieri e preghiere per le due vittime. I compagni di scuola delle due studentesse del liceo De Sanctis sono arrivati in tanti sul luogo dell'incidente: si abbracciano, piangono, si stringono in un dolore enorme. Sulle loro teste, sul viadotto della tangenziale, a pochi metri dall'investimento fatale, sventola lo striscione