Ragazza uccisa a Cologno Monzese, l'ex rischia l'aggravante della premeditazione

Per il 23enne di origini marocchine che, a Cologno Monzese, ha ucciso a coltellate la sua ex fidanzata di 20 anni, potrebbe scattare l'aggravante della premeditazione. Gli inquirenti stanno vagliando le dichiarazioni rese da Zakaria Atqaoui, il reo confesso, per capire come l'uomo sia entrato in casa.

Probabile che il giovane fosse in possesso di un secondo mazzo di chiavi, un duplicato effettuato senza comunicarlo ai proprietari o rubato dall'appartamento pochi giorni prima del delitto, quando la vittima, Sofia Castelli, aveva definitivamente chiuso la relazione.