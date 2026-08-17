Cagliari, 18enne in mare sul sup travolta da un barchino di migranti: è grave

Una ragazza di 18 anni è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un barchino di migranti nelle acque di Tuerredda, sulla costa sud occidentale della Sardegna. La giovane, una turista, era in acqua con un sup davanti alla spiaggia di Tuerredda, quando è stata colpita da un barchino con a bordo 14 migranti provenienti dal Nord Africa. La ragazza avrebbe riportato diverse fratture dopo essere stata colpita e un principio di annegamento. È stata raggiunta dal bagnino, che l'ha portata a riva; poi nella spiaggia è atterrato l'elicottero dell'Areus che ha trasportato la turista in ospedale a Cagliari. Gli occupanti del barchino sono stati successivamente intercettati dai carabinieri. Sul posto è intervenuta anche una volante del Commissariato di polizia di Carbonia.