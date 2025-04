Ragazza morta in un incidente con la moto nel Barese, arrestato un prete

Per l'incidente stradale in cui il 2 aprile è morta la 32enne rugbista Fabiana Chiarappa, i carabinieri hanno arrestato e posto ai domiciliari don Nicola D'Onghia, parroco 54enne indagato per omicidio stradale aggravato da fuga e omissione di soccorso. La donna viaggiava in sella alla sua moto sulla provinciale 172, tra Turi e Putignano, quando è stata travolta da un'auto finendo fuori strada e colpendo un muretto a secco. Il parroco si era presentato solo successivamente ai carabinieri raccontando che quella sera aveva avvertito un rumore provenire dal pianale dell'auto ma non si era accorto né della moto né della ragazza.