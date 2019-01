Quota 100, beneficio o beffa? Dipendente pubblica rischia il blocco della liquidazione per otto anni

Marianna è una dipendente pubblica, lavora al castello di Casale Monferrato. Anche lei, come molti, sarebbe pronta a lasciare in anticipo il lavoro per la pensione di cui potrebbe usufruire con l’ingresso di Quota 100 ma rischia il blocco della liquidazione, ovvero un pagamento posticipato della buonuscita. “Mi sento strozzata da questo sistema, dopo 40 anni di lavoro i nostri soldi saranno bloccati”, sono le parole di sconforto della donna a “Stasera Italia”.



Marianna dovrebbe attendere altri quattro anni e raggiungere i 67 anni di età per vedersi corrisposto il Tfs regolarmente. Dal governo, sul punto, era già intervenuto il sottosegretario Durigon, precisando che è in corso una trattativa con le banche per garantire la buonuscita, che gli interessati riceveranno a fronte del pagamento di un interesse.