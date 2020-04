Quindicenne ucciso a Napoli, 9 misure cautelari per la devastazione del pronto soccorso

Sono stati identificati i nove responsabili della devastazione del pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, avvenuta tra il 29 febbraio e il 1 marzo scorso in seguito all'omicidio del 15enne Ugo Russo, morto dopo aver tentato di rapinare un carabiniere. Sette sono agli arresti su ordine della procura distrettuale antimafia, per gli altri due, minorenni, il gip del tribunale dei minori ha disposto l'obbligo della permanenza in casa. Le accuse, a vario titolo, sono di devastazione e saccheggio, interruzione di un servizio di pubblica necessità, violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale, tutti aggravati dal metodo mafioso.