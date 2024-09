Quartu Sant'Elena (Cagliari), accoltella il padre dopo una lite per futili motivi: arrestato 17enne

Armato di un grosso coltello, un 17enne ha ferito alle spalle il padre di 40 anni, poi ha danneggiato gli arredi della casa di famiglia e ha minacciato la madre. L'episodio è avvenuto a Quartu Sant'Elena, nel Cagliaritano. Il minorenne è stato arrestato per lesioni nei confronti del padre le cui condizioni non sono gravi. I genitori, inizialmente, avevano cercato di coprire il figlio, anche dopo che il 40enne è finito in ospedale in codice rosso, attribuendo la responsabilità dell'aggressione a uno sconosciuto che cercava di rubare un motorino fuori dalla casa.