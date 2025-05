Quarto Oggiaro (Milano), un testimone sull'aggressione al senzatetto: "Azione squadrista su un innocente"

"Prima dell'aggressione al senzatetto, nel mirino di alcuni residenti del quartiere erano finite altre due persone che fortunatamente sono state messe in sicurezza dalle forze dell'ordine e scortate fino a casa - prosegue il testimone - L'ultimo identikit invece ha preso di mira questo ragazzo francese, senza fissa dimora, che si trovava in Italia da soli tre giorni e che è stato massacrato. La polizia sta recuperando i filmati, sicuramente a scatenare questo episodio violento non è stata la gente perbene di Quarto Oggiaro ma quell'1% che ha istigato a un'azione squadrista su un innocente. Il clima di questi giorni è preoccupante" conclude Fabio Galesi.