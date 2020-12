Quarto, la frazione divisa in tre comuni: "A Natale separati per 50 metri di strada"

Si avvicinano le festività natalizie e con loro i nuovi divieti imposti dal governo per provare a contenere una nuova ondata di contagi da coronavirus. Tra queste ha fatto discutere soprattutto il divieto di spostamento dal proprio comune di residenza nei giorni del 25, 26 dicembre e 1° gennaio. Una norma che, come spiega "Mattino Cinque", ha dato vita a situazioni paradossali come quella di Quarto, una località del piacentino suddivisa in tre competenze amministrative.

C’è infatti una strada che divide a metà la piccola frazione che da una parte risulta sotto il Comune di Piacenza, dall’altra rientra amministrativamente sotto Gossolengo mentre a ridosso del paese ci sono delle cascine che fanno parte del Comune di Podenzano. “A Natale saremo separati per 50 metri", dichiarano alla trasmissione di Canale 5 alcuni cittadini che, loro malgrado, sono protagonisti di questa paradossale vicenda.