L'annuncio del sindaco di Pescate (LC): "I miei vigili a Natale non lavoreranno"

"Il giorno di Natale i miei vigili, come tutti i dipendenti comunali, passeranno il Natale con le proprie famiglie". Ad annunciarlo ai microfoni di "Pomeriggio Cinque" è Dante De Capitani, sindaco di Pescate (in provincia di Lecco), il quale spiega di essere contrario al nuovo Dpcm.



"Se non ci saranno i vigili ci sarà polizia di stato e guardia di finanza - spiega senza nascondere la rabbia per le decisioni prese - Però la contraddizione di questo decreto è lampante, perché il 24 si può fare tutto, mentre il 25 no. L'Italia è divisa in due, gli amici del Sud possono fare il cenone, ma noi del Nord, che da tradizione faremmo il pranzo il giorno di Natale, non possiamo festeggiare".