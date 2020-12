Covid, Boccia e Speranza al governatore dell'Abruzzo: revochi l'ordinanza | La replica: "Risibili toni intimidatori"

Il governatore abruzzese ha riferito di aver "ricevuto intorno a ora di pranzo la lettere di diffida firmata dai ministri Roberto Speranza e Francesco Boccia" e sebbene, ha chiarito, "io non voglia drammatizzare il conflitto", ha sottolineato di considerare "eccessivo se non risibile il tono intimidatorio e la minaccia di responsabilità penali. Risibile perché è indimostrabile dove e come ci si contagi e per colpa di chi".

Marsilio ha proseguito spiegando che con il ministro "ho un rapporto molto sereno, leale e costruttivo e penso che tale rimarrà. Comprendo le sue ragioni, perché non vuole mettersi in difficoltà nei confronti di nessuno, ma io non condivido la sua posizione e la sua lettura della norma e soprattutto ho il dovere di fare prevalere le regioni dell'Abruzzo. Ad attendere la burocrazia ministeriale saremmo zona arancione a partire da domenica, ma la cura così ammazza il paziente".