Coronavirus, superati i 67 milioni di casi in tutto il mondo | Molise verso una zona gialla "rafforzata"

"Il virus corre di più perché non abbiamo fatto il lockdown. I cittadini devono capire che non devono creare assembramenti e invece, a volte, continuano a incanalarsi in situazioni potenzialmente rischiose". E' quanto afferma il governatore del Veneto, Luca Zaia, avvertendo: "La zona gialla non resterà a vita. Se non si rispettano le regole arriveranno le restrizioni".