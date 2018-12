Pulizia dei fiumi in Sicilia, sindaco Lo Giudice: "Sarebbe opportuno finire i lavori in pochi giorni e non dopo mesi"

Un’emergenza chiamata burocrazia. In Sicilia i fiumi hanno fatto vittime e paura meno di un mese fa, basti pensare alla tragedia di Casteldaccia, dove le piogge torrenziali unite all’abusivismo edilizio hanno causato nove morti. Eppure gli interventi promessi dalla Regione, che ha stanziato 57 milioni per ripulire i letti dei corsi d’acqua, non sempre vengono eseguiti con il giusto tempismo.



Stefania Petyx di “Striscia la Notizia” ha chiesto i motivi di questi ritardi nei lavori a Danilo Lo Giudice, sindaco di Santa Teresa di Riva, comune in provincia di Messina: “La soluzione potrebbe essere sapere che in 7-8 giorni i nostri progetti vengano portati a termine e non dopo 7-8 mesi”. E anche gli stanziamenti sopracitati sono arrivati solo dopo la tragedia.