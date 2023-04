Turi (Bari), per 10 anni riscuote la pensione della madre morta: sequestrati 190mila euro

A Turi (Bari) un uomo è stato denunciato per aver percepito per 10 anni la pensione della madre deceduta.

I finanzieri di Putignano hanno inoltre eseguito un decreto di sequestro preventivo per 190mila euro, equivalente a quanto indebitamente percepito dall'uomo. Stando a quanto emerso, l'indagato, al fine di simulare l'esistenza in vita della madre, avrebbe presentato, per conto della stessa, anche alcune dichiarazioni annuali dei redditi.